البابا تواضروس الثاني يزور مدينة أورليون الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الاثنين كنيسة إيليا النبي والقديس الأنبا صرابامون أبو طرحة بمدينة أورليون بفرنسا، وهي الزيارة الأولى لبطريرك قبطي للمدينة. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح اليوم – إن قداسة البابا تواضروس صلى لدى وصوله صلاة العشية. وألقى كاهن الكنيسة القس ديمتريوس بنيامين كلمة ترحيب بمجيء قداسة البابا تواضروس الثاني لزيارة الكنيسة، مضيفا أن هذه الزيارة تعد الأولى لبطريرك قبطي للمدينة. تأتي زيارة قداسة البابا لمدينة أورليون في إطار زيارته الرعوية لإيبارشية باريس وشمال فرنسا والتي بدأها الأربعاء الماضي، في مستهل جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

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