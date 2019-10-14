رئيس جامعة الأزهر يبحث سبل التعاون العلمي مع سفير الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

بحث رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، الإثنين، مع سفير الكاميرون بالقاهرة الدكتور محمد ولبرنغ والوفد المرافق له، آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في الكاميرون.

وأكد المحرصاوي - خلال اللقاء - اهتمام الجامعة بفتح آفاق التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يهتم بالطلاب الوافدين؛ لأنهم سفراء الأزهر في شتى دول العالم، وتقع على عاتقهم مسؤولية نشر ما تعلموه في الأزهر من وسطية واعتدال.

وبحث رئيس الجامعة عددًا من الأفكار المتعلقة بسبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات الكاميرونية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، خاصة في ضوء توجهات الدولة المصرية، من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، بتعميق أواصر التعاون بين الأزهر الشريف وأفريقيا في كافة المجالات، ومن بينها مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.

Advertisements

وأكد أن سر بقاء الأزهر الشريف على مدار أكثر من ألف عام يكمن في التزامه بالمنهج الوسطى المعتدل، مشيرا إلى أنه يدرس بالأزهر أكثر من 33 ألف طالب وطالبة وافدين من أكثر من 100 دولة، وفي هذا دلالة وتأكيد واضح على مكانة الأزهر الشريف وثقة دول العالم به، إضافة إلى طلب معظم السفراء المعتمدين في جمهورية مصر العربية لزيادة عدد المنح الدراسية لأبنائهم.

من جانبه، أشاد السفير الكاميروني بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف، وخاصة دوره في تعليم الطلاب الوافدين وتدريب الأئمة والوعاظ الوافدين، مثمنا الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشؤون الأفريقية.

وطلب الوفد الكاميروني دعم الجامعة في مجال الهندسة الزراعية والاستفادة من تجربتها، وكذلك الاستفادة من الخبرات الكبيرة والمتميزة لأساتذة جامعة الأزهر المتخصصين في مجالات الهندسة الزراعية التي تتميز بها الجامعة عن غيرها من الجامعات .