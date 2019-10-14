أمريكا تفرض عقوبات ضد تركيا.. وترامب: سأدمر اقتصاد أنقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، فرض حزمة من العقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على الشمال السوري.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن أنه سيصدر قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العدوان التركي المزعزع للاستقرار في شمال شرق سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وتابع ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%، كما أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا.

ولفت إلى أنه جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على نهجهم الخطير والمدمر.

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وأضاف: "سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".

وقال مسؤول أمريكي الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بدأت في سحب جميع قواتها من شمال سوريا، بعد أن أمرهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالمغادرة.

وأكد المسؤول لوكالة "فرانس برس"، أن نحو ألف جندي سيغادرون سوريا، تاركين وراءهم وحدة صغيرة تضم 150 فردًا في قاعدة جنوب سوريا بالتنف.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، أكد أن ترامب أمر بسحب القوات المتبقية المنتشرة في شمال سوريا.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد"، الولايات المتحدة بخيانتها بعدما غادرت الشمال السوري، لتفسح المجال أمام العدوان التركي.