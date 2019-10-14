"الفنانين التشكيليين" تستقبل طلبات الترشح على مقعد النقيب والأعضاء.. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تستقبل نقابة الفنانين التشكيليين طلبات الترشح للانتخابات على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة للعام الجاري 2019 في شعبها المختلفة، بدء من يوم غد الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر ولمدة أسبوعين لينطلق ماراثون الانتخابات يوم الجمعة 20 من شهر ديسمبر المقبل وفي حال الإعادة يوم الجمعة 3 يناير 2020.

وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيتم الإعلان المبدئي عن أسماء المرشحين يوم الاثنين 4 نوفمبر المقبل، أما الطعون والتنازلات يوم السبت 9 نوفمبر، حتى يوم الخميس 14 نوفمبر، والفصل فى الطعون الاثنين 18 نوفمبر، أما الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين سيكون يوم 20 نوفمبر القادم.

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ووضعت نقابة الفنانين التشكيليين اشتراطات فى المرشحين وهي أن يكون قد مر على عضويته سواء لمقعد النقيب أو مجلس الإدارة مدة خمس سنوات من تاريخ قيده بالشعبة المنتمى بها،أن يتقدم العضو بصورة بطاقة الرقم القومى وصورة من كارنية النقابة، تقديم صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه إلى نقابة الفنانين التشكيليين لاستيفاء شرط تمتع العضو بحسن السير والسلوك، وأن يقوم العضو بسداد رسوم الترشيح المخصصة بالنسبة لعضو مجلس الإدارة 300 جنيه ومقعد النقيب 500 جنيه لا غير ويمكن استردادها في حالة حصول على نسبه لا تقل عن 10% من إجمالي الأصوات الصحيحة، ألا يكون المرشح عضو بمجلس إداراة أي من النقابات ذات الصلة أو نقيبا لها وأي من المؤسسات الفنية والجمعيات، أن يكون من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

وتجري الانتخابات طبقا للقانون رقم 83 لسنة 1976، والمعدل برقم 122 لسنة 1983 وطبقا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون في المرحلة الأساسية والإعادة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإعادة نسبة 25%، وطبقا لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019، فإذا لم يتوافر هذا العدد من اجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره نسبة عشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.