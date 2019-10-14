"أمن أسوان" يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة مجهولة في ترعة وادي النقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
يكثف رجال المباحث في أسوان جهودهم لحل لغز العثور على جثة مجهولة لشاب مقتول وملقى بترعة وادي النقرة بمركز نصر النوبة.
كان اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من اللواء حمدي هاشم، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالي في قرية بلانة بعثورهم على جثة داخل ترعة وادي النقرة بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجثة لشاب يعمل سائق توكتوك، ورجحت أنه قتل خنقًا.
وأوضحت التحريات الأولية أن الجريمة من المحتمل أن تكون وقعت بغرض السرقة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكب الجريمة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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