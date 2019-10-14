بعد لقاء الطرفين..الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يتصدران تويتر

تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ترند موقع التواصل الإجتماعي اليوم الاثنين، عقب عقدهما جلسة مباحثات رسمية بين الطرفين، استعرضا ولي العهد السعودي اخلالها عددًا من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية. الساحة السورية واليمنية. واستعرض "ولي العهد والرئيس الروسي" عددًا من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه" . الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه" . وتأتي جلسة مباحثات ولي العهد السعودي والرئيس الروسي بعد أخرى جمعت العاهل السعودي الملك سلمان وبوتين، أشاد فيها العاهل السعودي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية الروسية. Advertisements وتداول السعوديين صور اللقاء المثمر بين الطرفين، متمنين الخروج بنتائج إيجابية لإنهاء كافة التجاوزات ومكافحة أعمال التطرف والإرهاب في المنطقة خاصة سوريا واليمن " .

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