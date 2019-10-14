المحكمة الإدارية التونسية : تلقينا 101 طعن في نتائج الانتخابات التشريعية

أعلنت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية التونسية أن المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقر المحكمة تلقى 101 طعن بخصوص النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الجاري.
وأضافت وحدة الإتصال والإعلام - في بياناليوم الإثنين - أن الدوائر الاستئنافية انطلقت منذ اليوم في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطعون المذكورة، وسيتم البت فيها طبقا للأحكام والمدد المحددة بالقانون الانتخابي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد أعلنت فوز حزب "حركة النهضة" بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد، بواقع 52 مقعدا، تلاه حزب "قلب تونس" بـ38 مقعدا، ثم حزب "التيار الديمقراطي" بـ 22 مقعدا، ثم ائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا، ثم الحزب الدستوري الحر بـ 17 مقعدا.
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