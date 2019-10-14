أعلنت المفوضة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي لم يرغب في تقارب الأكراد مع دمشق، وحذر تركيا من ذلك قبل انطلاق عمليتها بشمال سوريا.
وقالت موجيريني للصحفيين في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في لوكسمبورج، اليومالاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن دعم الأكراد. وأتذكر أنني بحثت هذا الموضوع مع نظيري التركي لساعات طويلة، وكان موقفنا ثابتا بشأن هذه المسألة دائما".
وأشارت إلى أن "إحدى العواقب التي حذرنا
وأضافت: "وهذا ما لم نرغب بحدوثه".
وكانت الإدارة الذاتية للأكراد قد أعلنت أمس الأحد عن الاتفاق مع السطات السورية حول انتشار الجيش السوري بشمال البلاد على امتداد الحدود مع تركيا، والتصدي للهجوم التركي بشكل مشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر موجيريني: الاتحاد الأوروبي لم يرغب في تقارب الأكراد مع دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.