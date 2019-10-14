موجيريني: الاتحاد الأوروبي لم يرغب في تقارب الأكراد مع دمشق

أعلنت المفوضة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي لم يرغب في تقارب الأكراد مع دمشق، وحذر تركيا من ذلك قبل انطلاق عمليتها بشمال سوريا.

وقالت موجيريني للصحفيين في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في لوكسمبورج، اليوم

الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن دعم الأكراد. وأتذكر أنني بحثت هذا الموضوع مع نظيري التركي لساعات طويلة، وكان موقفنا ثابتا بشأن هذه المسألة دائما".

وأشارت إلى أن "إحدى العواقب التي حذرنا

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منها قبل بدء العملية التركية بشمال شرقي سوريا هي أن ذلك دفع بهم (الأكراد) نحو التقارب مع نظام الأسد والروس".

وأضافت: "وهذا ما لم نرغب بحدوثه".

وكانت الإدارة الذاتية للأكراد قد أعلنت أمس الأحد عن الاتفاق مع السطات السورية حول انتشار الجيش السوري بشمال البلاد على امتداد الحدود مع تركيا، والتصدي للهجوم التركي بشكل مشترك.