رئيس جيبوتي يؤكد وقوفه بجانب مصر ودعمه لجهود تعزيز العلاقات

أكد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وقوفه إلى جانب مصر ودعمه لجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مُعربًا عن تطلعه للعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بتلك العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بأبعادها المختلفة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس "جيله"،اليوم الإثنين للسفير المصري الجديد الدكتور محمد مصطفى عرفي، لتقديم أوراق الاعتماد، وذلك بحضور وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف.
وثمن الرئيس الجيبوتي جهود مصر في المجالات المختلفة، متمنيًا التوفيق والازدهار والنمو لمصر وقيادتها وشعبها.
من جانبه، أكد السفير المصري الجديد على ضرورة العمل لتحقيق طفرة نوعية في العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا للتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية.
وأشار السفير إلى مواقف كل من مصر وجيبوتي الداعمة للسلم والأمن الدولي والإقليمي، بما يحقق مصالح الشعوب ويحافظ على حقوقها المشروعة والتاريخية اتساقاً مع القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف.
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