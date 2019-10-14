لافروف: السعودية لم تطلب أي وساطة بشأن الهجمات على المنشآت النفطية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المملكة العربية السعودية لم تطلب أي وساطة في ما يخص قضية الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الإثنين ، عن لافروف، ردًا على سؤالللصحفيين حول ما إذا تطرق الجانب السعودي إلى مسألة الوساطة الروسية المحتملة بشأن هذه القضية ، قوله : "لا ، لم يطلب أحد الوساطة".
وأضاف "أكدنا إدانتنا لهذا الهجوم على البنية التحتية النفطية السعودية، وشددنا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ودقيق في الهجوم" ، وأشار إلى أن "السعوديين وافقوا على ضرورة مثل هذا الموقف من التحقيق في الحادث".
يذكر أن السعودية حملت إيران المسؤولية عن استهداف المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" على أراضي المملكة يوم 14 سبتمبر الماضي.
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