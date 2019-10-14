بحث صبري بوقادوم وزير الشئون الخارجية الجزائري، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، مع مساعد وزير الخارجية الإسباني للشئون الخارجية فرناندو فالانثويلا مارثو التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ، في بيان ، أن المحادثات، التي جرت بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة ، شاركفيها أعضاء وفدي البلدين.
أكتوبر الماضي، وبحث الاستحقاقات الثنائية القادمة، خاصة الاجتماع الثامن رفيع المستوى المزمع عقده بمدريد في 2020، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط، وكذا المسائل الخاصة بالهجرة ومكافحة الإرهاب.
ويقوم فالانثويلا بزيارة للجزائر لمدة يومين تندرج في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر وإسبانيا، وتعد فرصة لتقييم تطبيق نتائج وقرارات الاجتماع السابع رفيع المستوى الجزائري الاسباني المنعقد بالجزائر في
كما تتطرق المباحثات إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات جزائرية إسبانية تتناول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.