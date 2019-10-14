مباحثات جزائرية إسبانية تتناول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

بحث صبري بوقادوم وزير الشئون الخارجية الجزائري، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، مع مساعد وزير الخارجية الإسباني للشئون الخارجية فرناندو فالانثويلا مارثو التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ، في بيان ، أن المحادثات، التي جرت بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة ، شارك

فيها أعضاء وفدي البلدين.



ويقوم فالانثويلا بزيارة للجزائر لمدة يومين تندرج في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر وإسبانيا، وتعد فرصة لتقييم تطبيق نتائج وقرارات الاجتماع السابع رفيع المستوى الجزائري الاسباني المنعقد بالجزائر في

أكتوبر الماضي، وبحث الاستحقاقات الثنائية القادمة، خاصة الاجتماع الثامن رفيع المستوى المزمع عقده بمدريد في 2020، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط، وكذا المسائل الخاصة بالهجرة ومكافحة الإرهاب.



كما تتطرق المباحثات إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.