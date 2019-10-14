الملك سلمان يستقبل الرئيس بوتين في قصر اليمامة بالرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض اليوم الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية.

كما عقدت قمة بين الملك سلمان والرئيس الروسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية.



كما شملت المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية

وبعد اللقاء، أكد الملك سلمان أن زيارة الرئيس الروسي، فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.



وأضاف "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".

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بدوره شدد بوتين على أهمية التنسيق السعودي الروسي لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، أكد في وقت سابق الاثنين أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية

جديدة مع عدد من الشركات السعودية ، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.



وقال كيريل ديميتريف إن "قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم".



يذكر أن الرئيس الروسي كان زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاما، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا عام 2017، حيث وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.