ميثاق تعاون وفعالية شراكة للطاقة و20 اتفاقية نوعية

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي البلدين، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

وفي ختام الفعالية والتوقيعات قدم خادم الحرمين الشريفين لوحة بعنوان «عطاء نجد» هدية تذكارية للرئيس بوتين، فيما تسلم الملك المفدى من الرئيس الضيف طائر (الصقر) هدية بهذه المناسبة.

واستهل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الفعالية بكلمة، قبل أن يوقع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، فيما وقعه من الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

20 اتفاقية ومذكرة

كما جرى تبادل 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، شملت إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا للتعاون في مجالات «الرحلات الفضائية المأهولة» و»نظام الملاحة بالأقمار الصناعية - فلوناس»، وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، ومن الجانب الروسي مدير عام لمؤسسة الفضاء الحكومية ديميتري روجوزين.

وتم تبادل إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، وقعها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب الروسي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أورشكن، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

وجرى تبادل بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة، وقعه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

كما تم تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وقعه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الثقافة الدكتور فلاديمير ميدينسكي.

وتم تبادل مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، وقعه وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

استثمارات

جرى تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في (NefteTransService) أحد أكبر مشغلي عربات السكك الحديدية في روسيا، وقعه محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف.

كما تم تبادل برنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني للتعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في المملكة، وقعه رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ومدير عام الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي أليكساندر نيرادكو.

وتم تبادل مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية مع الهيئة الضريبية في روسيا، وقعه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي، ووكيل المفوض لإدارة الضرائب الاتحادية الروسية ديميتري جريجورنكو.

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تعاون صحي

جرى تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين، وقعه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا.

كما تم تبادل اتفاقية بين حكومتي البلدين في شأن إنشاء ملحقية تجارية بين الحكومتين، وقعها القصبي، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

وتم تبادل مذكرة تفاهم بشأن بدء العمل بين البلدين حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وقعها القصبي، ووزير التنمية الروسي ماكسيم أورشكن. وجرى تبادل مذكرة تفاهم في توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى المملكة، وقعها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف.

زراعة وغذاء

تم تبادل اتفاقية تعاون بين سالك وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء، وقعه الفضلي، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف. وتم تبادل برنامج تنفيذي في مجال الاتصالات، وقعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير التنمية الرقمية الروسي كونستانتين نوسكوف.

إعلام

جرى تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال وسائل الإعلام العام، وقعه وزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير التنمية الرقمية الروسي كونستانتين نوسكوف.

كما تبادل اتفاقية تعاون في قطاع السياحة، وقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم اورشكن.

وتم تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية، وقعها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف.

اتفاقية تأكيد

جرى تبادل اتفاقية تاكيد بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وروسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو في شركة نوفوميت، وقعه الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، ورئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف. كما تم تبادل اتفاقية مشروع الميثانول في منطقة (أمور) في روسيا، وقعه نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف. وتم تبادل مذكرة تفاهم بين معادن وشركة فوس آجرو للشراكات الاستراتيجية Phos Agro الروسية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وقعه الرئيس التنفيذي لشركة معادن دارين ديفيس، ورئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف.