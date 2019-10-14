المحافظون القوميون يحتفظون بالأغلبية البرلمانية في بولندا

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية أن المحافظين القوميين الحاكمين في بولندا فازوا بالانتخابات التشريعية واحتفظوا بالأكثرية المطلقة.

وحصل حزب القانون والعدالة بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي على 43,59 بالمئة من الأصوات لينالوا 235 مقعدا في مجلس النواب الذي يتألف من 460 نائبا.

وبالتالي، يحصل الحزب على تفويض جديد مدته أربع سنوات لتحقيق برنامجه الإصلاحي.

وحل "التحالف المدني" (وسط) أبرز تنظيمات المعارضة في المرتبة الثانية، وقد حصل على 27,40 بالمئة من الأصوات لينال 134 نائبا.

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