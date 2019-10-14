«الهلال» يفتتح مدرسة «حسحسة» للتعليم الأساسي بشبوة

عدن - شبوة (الاتحاد، وام)

تواصل دولة الإمارات مد يد العون للأشقاء اليمنيين، ضمن رسالتها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، عبر تعزيز القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة، خاصة قطاع التعليم. وفي هذا الشأن افتتحت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» «مدرسة حسحسة للتعليم الأساسي» في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، بحضور علي نسعان نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من الكوادر التربوية، وذلك ضمن دعم الإمارات المتواصل للعملية التعليمية في شبوة والذي يشمل بناء وتشييد وترميم المدارس.

وثمن علي نسعان الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع الحياة في المحافظة، مؤكداً أن افتتاح المدرسة بعد ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها، مكّن نحو 500 طالب وطالبة من العودة إلى مقاعد الدراسة، فيما عبر سند العبود، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الصعيد، عن سعادته بافتتاح المدرسة بعد اكتمال العمل فيها بوقت قياسي، مؤكداً أن مثل تلك المشاريع تعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل الأجيال المقبلة، وهو ما يمثل أولوية لدولة الإمارات ليس في شبوة وحدها، وإنما في المحافظات المحررة كافة.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تدخر جهداً في سبيل تطبيع حياتهم، والعمل من أجل عودة أبنائهم إلى مسيرتهم التعليمية.

على صعيد متصل، سلمت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» الذراع الإنسانية لدولة الإمارات، مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، برادات وخزانات مياه مقدمة من الدولة لصالح مدارس المحافظة، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها الإمارات. وبلغ عدد البرادات والخزانات التي تم تسليمها للدكتور محمد الرقيبي، مدير مكتب التربية في عدن، 66 براداً و35 خزاناً بسعة 1000 لتر.

وأشاد الرقيبي، بهذه المناسبة، بجهود دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم العملية التعليمية بمدارس عدن، ابتداء من صيانتها خلال السنوات الماضية، وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر ووسائل التعليم، وتوفير الحقيبة المدرسية للطلاب، إلى جانب الأنشطة اللاصفية، علاوة على الدعم الجديد المتمثل في «برادات وخزانات» توفر المياه الباردة للطلاب في مدارسهم، في ظل حرارة الجو.

وفي الإطار نفسه، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مشاريعها الإغاثية الطارئة في اليمن، حملة إغاثية عاجلة من أجل تقديم العون والمساعدة للأهالي المتضررين في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع. ودشن الحملة وكيل أول محافظة الضالع نبيل العفيف، ومدير عام قعطبة أحمد ناجي المريسي، حيث تم توزيع السلل الغذائية للأسر الأشد فقراً.

وخلال التدشين، وجه وكيل محافظة الضالع، نبيل العفيف، شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، على دعمهم السخي ووقوفهم الدائم والمستمر بجانب الشعب اليمني وأبناء محافظة الضالع في مختلف الظروف والمراحل، مؤكداً أن هناك مئات الأسر الفقيرة التي تعولها النساء في «قعطبة» يمرون بظروف وأوضاع إنسانية صعبة، نتيجة الحرب التي خلفت آثاراً كارثية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى نزوح مئات الأسر من مناطق الصراع في المديرية.

من جهته، أشاد مدير عام «قعطبة» بالجهود الكبيرة والدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية وغيرها، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمحافظة الضالع ومديرية «قعطبة»، لافتاً إلى أن الحملة انطلقت بتوزيع نحو 80 سلة غذائية على الأسر الفقيرة في مديرية «قعطبة»، والأسر التي تعولها النساء، وسوف تستمر لتشمل فئات محتاجة ومتضررة من الحرب الدائرة في أطراف المديرية. وأشار إلى أن هناك خطة إغاثية تشمل أيضاً تقديم العون والمساعدة للأسر النازحة التي تمر بظروف إنسانية صعبة، داعياً المنظمات الدولية إلى النظر إلى مديرية «قعطبة» وتقديم العون والمساعدات ومواد الإيواء لجميع الأسر النازحة بشكل عاجل، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

من جانبهم، عبر عدد من النساء المستفيدات من السلل الغذائية عن شكرهن وتقديرهن للجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في سبل التخفيف من أوضاعهن المعيشية الصعبة، مشيرات إلى أن هذه المساعدات ليست بغريبة على الإمارات.