التحالف يقصف مواقع «حوثية» في صعدة وحجة

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، أكثر من 25 غارة على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة وحجة شمال البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في صعدة لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف العربي شنت صباح أمس ثلاث غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية مجز شمال صعدة، مشيرة إلى أن الطيران العربي نفذ أكثر من عشر غارات على أهداف وتحركات للميليشيات في مناطق حدودية شمالي مديريتي الصفراء و«كتاف والبٌقع». وأوقعت الغارات الجوية قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات ودمرت آليات ومعدات عسكرية وقتالية تابعة لها.

وتزامن القصف مع استمرار المعارك المتقطعة بين الميليشيات الانقلابية وقوات الجيش اليمني في عدد من مديريات صعدة معقل الحوثيين المرتبطين بإيران.

وذكر قائد ميداني في الجيش اليمني أن قوات لواء التحرير، التابع للجيش ومرابط في منطقة البُقع شمال شرق مديرية كتاف، استهدفت بإسناد جوي من التحالف رتلاً عسكرياً لميليشيات الحوثي أثناء محاولته التسلل باتجاه جبال «رشاحة» في المنطقة مترامية الأطراف قرب الحدود مع السعودية.

وأضاف العميد جمال القلعي، قائد لواء التحرير، في بيان، أن «العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عربات واليات عسكرية وقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية وفرار ما تبقى منهم».

وإلى الغرب من صعدة، جدد الطيران العربي، أمس، غاراته على مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مديريتي حرض وعبس شمال وغرب محافظة حجة.

وأفادت مصادر ميدانية وعسكرية في حجة بأن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 11 غارة على مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مديريتي حرض وعبس، موضحة أن الغارات أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات التي تتكتم باستمرار عن إعلان خسائرها خاصة الناجمة عن الضربات الجوية.

وفي سياق آخر، التقى رئيس البعثة الأممية المكلفة مراقبة وتنفيذ اتفاق السلام في الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها، أمس، مسؤولين في ميليشيا الحوثي التي تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة الساحلية والاستراتيجية وتعيق تنفيذ الاتفاق منذ إبرامه أواخر العام الماضي.

وقالت مصادر في الحديدة لـ«الاتحاد» إن المسؤول الدولي التقى بعض ممثلي ميليشيا الحوثي في إعادة الانتشار المشتركة، وقيادات عسكرية في الجماعة الانقلابية، وناقش معهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم لإنقاذ الهدنة الإنسانية الهشة المهددة جراء الخروقات اليومية من قبل الميليشيا للبنود الرئيسة للاتفاق المعلن في 13 ديسمبر.

وتزامنت محادثات جوها مع قيادات الحوثي في الحديدة مع استمرار الميليشيا باستهداف مواقع القوات اليمنية المشتركة المرابطة شرق وشمال شرق المدينة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. كما قصفت الميليشيات الحوثية بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي القريبة من الميناء، ومديريتي التحيتا وحيس المحررتين والواقعتين جنوب الحديدة.

من جهة أخرى أفشلت القوات المشتركة في محافظة الحديدة مخططا إرهابيا كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية تنوي تنفيذه بحق عدد من المناطق المحررة جنوب المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة القت القبض على أحد عناصر خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي الرابط بين مديريتي الخوخة وحيس جنوب الحديدة ، لافتا إلى أن عملية الضبط جاءت عقب خطة انتشار تنفذها القوات المشتركة من أجل تأمين الطرقات الرئيسية وإفشال محاولات التسلل الفردية التي تمارسها الميليشيات الحوثية.