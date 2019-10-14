الجيش السوري يدخل منبج بعد إعلان واشنطن سحب قواتها

دخلت وحدات من الجيش السوري، اليوم الاثنين، مدينة منبج الواقعة في ريف حلب الشمالي.

تأتي الخطوة بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا فيما تواصل تركيا عدوانها العسكري على شمال شرق سوريا.

وانتشرت قوات الجيش السوري في عمق الأراضي التي تسيطر عليها الأكراد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

كما أكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، إنها "دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة".

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وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد الاتفاق مع الحكومة السورية على أن "يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود لمؤازرة" قواتها في التصدي لهجوم أنقرة.

وتقع منبج على بعد ثلاثين كيلومتراً من الحدود التركية. وسبق أن انتشرت وحدات من الجيش في ديسمبر على تخومها بناء على طلب كردي أيضاً لردع هجوم لوحت تركيا بشنه آنذاك.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، طردت في أغسطس 2016 تنظيم داعش الإرهابي من منبج بعد معارك عنيفة وبغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.