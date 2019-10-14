ترامب يهدد بفرض "عقوبات صارمة" وشيكة على تركيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الاعتداء العسكري، الذي أطلقته أنقرة في شمال شرق سوريا.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، "عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!"، بدون مزيد من التفاصيل.

من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع لتقييم هذا الملف.

وأضاف "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا".

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ولفت إلى أن "الوضع معقد"، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.

وأعلن منوتشين، الجمعة، أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

ومنذ إعلانه قبل 8 أيام سحب القوات الأميركية من مواقع على الحدود التركية-السورية، يؤكد ترامب أن الأميركيين يجب أن يحرروا أنفسهم من حروب الشرق الأوسط، مهدداً تركيا في الوقت نفسه بـ"تدمير اقتصادها".