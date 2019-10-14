كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" المدمر باليابان إلى 56 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل عدد ضحايا الإعصار "هاجيبيس" في اليابان إلى 56 شخصا على الأقل، بينما تعمل فرق الإغاثة طوال اليوم بحثا عن ناجين من الإعصار المدمر، الذي ضرب البلاد منذ مساء السبت الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية: إن "15 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة، التي ضربت طوكيو ومناطق مجاورة، واعتبرت من بين أقوى الأعاصير، التي شهدتها منذ عقود".

وحفرت فرق الإنقاذ في اليابان وسط كتل من الطين، وقامت بعمليات بحث قرب أنهار فائضة، اليوم الاثنين، أثناء بحثها عن مفقودين في الإعصار، الذي تسبب بمقتل 56 شخصا حتى الآن، وخلف أضرارا جسيمة وسط وشمالي اليابان.

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وأطلق الإعصار "هاجيبيس" سيولا من جراء هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، يوم السبت الماضي، وخلفت أضرارا بآلاف المنازل في الجزيرة الرئيسية باليابان، كما بقي آلاف السكان من دون كهرباء.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث مزيد من الانهيارات الطينية مع توقع هطول أمطار في المنطقة المتضررة خلال، اليوم الاثنين.

وترتب على الإعصار "هاجيبيس" هطول كميات قياسية من الأمطار، وفقا لمسؤولي الأرصاد الجوية، مما تسبب في فيضان أكثر من 20 نهرا.

وقال شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، إن الحكومة ستشكل فريقًا خاصا للكوارث سيضم مسؤولين من مختلف الوزارات للتعامل مع تداعيات الإعصار.