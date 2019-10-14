الملك سلمان يهنئ "قيس سعيد" بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، يهنئ في اتصال هاتفي قيس سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية.

فوز "قيس سعيد" برئاسة تونس

هذا وقد أكدت هيئة الانتخابات التونسية، مساء اليوم الاثنين، على أن المرشح قيس سعيد، فاز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم أمس الأحد، بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين.

وأعلنت الهيئة، مساء اليوم، رسميا فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين مقابل 27.29% لمنافسه نبيل القروي.