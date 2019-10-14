كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإثيوبية تكشف تفاصيل مقتل 16 شخصا في قرية شمال شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول في الشرطة المحلية الإثيوبية، مساء اليوم الاثنين، أن مسلحين قاموا بقتل 16 شخصا على الأقل وأصابوا نحو 24 آخرين في قرية صغيرة شمال شرقي إثيوبيا، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في المنطقة.

ووقع الحادث حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الماضي بالتوقيت المحلي في أوبنو، وهي قرية صغيرة في منطقة أفامبو التابعة لإقليم عفار شمال شرقي البلاد، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال نائب مفوض الشرطة في عفار، أحمد حميد: "جاء المسلحون عبر جيبوتي وقتلوا الناس، ولم نر أبدا من قبل حادثا بهذا الحجم، والذي فقد فيه كثير من المدنيين أرواحهم، ونواصل التحقيق لتحديد هوية المسلحين".

ومن جانبه قال محمد حسن، مدير مستشفى هبتي في عفار، إن "28 شخصا وصلوا إلى المستشفى مصابين بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة وإطلاق نار".

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وأضاف مدير مستشفى هبتي في عفار: أن "امرأة مصابة فقدت في الهجوم زوجها ورضيعها البالغ من العمر أربعة أشهر".

وتنفذ إثيوبيا حاليا إصلاحات سياسية واقتصادية يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تولى السلطة في أبريل 2018، بعد احتجاجات عنيفة مناوئة للحكومة أدت لاستقالة سلفه هايلي مريم ديسالين.