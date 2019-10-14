كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: تفجير سيارة مفخخة بمدينة تكريت العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الإثنين، وقوع تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وبحسب المصدر، الذي تحفظ عن عدم الكشف عن اسمه، أن الأجهزة الأمنية ضبطت سيارة مفخخة، قرب تقاطع الساعة، في شارع أربعين وسط مدينة تكريت، مركز صلاح الدين، شمالي البلاد.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية فجرت السيارة المفخخة تحت السيطرة دون خسائر بشري.

وتمكنت القوات العراقية، في وقت سابق من اليوم، من إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي، لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين، في قضاء مقدس، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، أن قوات قيادة عمليات سامراء، تمكنت من إفشال مخطط وصفته بالعدواني لعصابات "داعش" الإرهابية، كانت في نيتهم استهداف زوار أربعينية الإمام الحسين في منطقة (السيفونه) شرق سامراء، في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

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وأوضحت الوزارة العراقية، أن القوات قتلت انتحاريين إثنين، وعثرت على حزامين ناسفين، واستولت على 4 عبوات ناسفة.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن الواجب نفذ من قبل لواء مغاوير القيادة، والفوج الثالث بالاشتراك مع خلية "الصقور" الاستخبارية.

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الجاري، إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف زوار الأربعينية في كربلاء باستخدام 750 كيلوجراما من مادة (تي إن تي) الشديدة الانفجار.

وقال الجهاز في بيان: "ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية عملية تفتيش في إحدى المناطق الزراعية جنوب بغداد".

ولفت الجهاز إلى أنه "تم خلال العملية العثور على مواد متفجرة، عبارة عن 20 كيسا من مادة (تي إن تي) بزنة 750 كيلوجراما معدة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف "حيث كانت خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي (تنظيم محظور في روسيا) تخطط لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين".