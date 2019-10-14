كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الفضاء الروسية: موسكو والرياض يوقعان اتفاقاً لإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد دميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الإثنين، بأن الوكالة أبرمت اتفاقا مع وكالة الفضاء السعودية، في إطار زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى الرياض، يتضمن إمكانية إطلاق رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.

قال روجوزين، "وثيقة التعاون الشامل بين وكالتي الفضاء الروسية والسعودية، تنص بما في ذلك وعلى إمكانية إعداد وإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية".

هذا وكانت موسكو والرياض، قد بحثتا في 15 يوليو، مسألة إرسال رائد فضاء سعودي، في رحلة قصيرة، إلى الفضاء.

وظهرت معلومات حول احتمال رحلة ممثل المملكة العربية السعودية إلى الفضاء، في ضوء الزيارة الأخيرة، التي قام بها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى روسيا، والتي زار خلالها مركز توجيه التحليقات إلى الفضاء والتقى رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين.

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زيارة الرئيس الروسي للسعودية