كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان تطور الأوضاع في الساحة السورية واليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مساء اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعرضا خلالها عددًا من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) "الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي يستعرضان عددًا من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه".

وأضافت الوكالة "ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات".

وتأتي جلسة مباحثات ولي العهد السعودي والرئيس الروسي بعد أخرى جمعت العاهل السعودي الملك سلمان وبوتين، أشاد فيها العاهل السعودي بالتطور الكبير، الذي تشهده العلاقات السعودية الروسية.

وقال الملك سلمان: إن "المملكة تتطلع دائما إلى العمل مع روسيا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن الاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب".

ووصف الملك سلمان الزيارة، التي يقوم بها الرئيس الروسي للمملكة بأنها "فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين، وتعميقها والوصول إلى تطابق في الرؤية والموافق السياسية".

من جانبه قال الرئيس الروسي، إن "روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاما".

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وأكد الرئيس الروسي على أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 بالمئة العام الماضي.

وأضاف بوتين: "السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين"، مؤكدا على أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.