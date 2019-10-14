كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوة من الكرملين للجانب التركي بعدم اتخاذ أية خطوات من شأنها إعاقة التسوية السياسية بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن الكرملين يدعو الجانب التركي للتصرف بما يتناسب مع الموقف في الشمال السوري، وعدم اتخاذ أية خطوات من شأنها إعاقة عملية التسوية السياسية.

وقال مساعد الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي، "من المهم أن يتصرف الأتراك بما يتناسب مع الموقف، وألا يتخذوا خطوات من شأنها إعاقة الأمر الرئيسي، وهو تقدم عملية التسوية السياسية في سوريا".

وفي معرض حديثه عن المفاوضات مع قيادة المملكة العربية السعودية، التي كان من المقرر خلالها مناقشة العملية التركية، قال أوشاكوف: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، سيناقشان هذا الموقف بالتفصيل خلال العشاء".

هذا ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الإثنين، إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين، منذ فبراير 2007، وستشهد التوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.

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