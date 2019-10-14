كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية بالمملكة ويُطالب بتحرك دولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات للهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية للمملكة العربية السعودية وتضامن البرلمان العربي التام معها ومساندتها في كل ماتتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية، وذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الأثنين 15 صفر 1441 هجري الموافق 14 أكتوبر 2019م أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة (141) للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية بلجراد والتي تُناقش "الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي لتعزيز القانون الدولي".

وأشار رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن العالم شهد في الشهور الماضية تطورات خطيرة في منطقة الخليج العربي تمس الأمن والسلم الدوليين، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، من خلال استهداف واحتجاز السفن التجارية خاصة في مضيق هرمز، الذي يُمثل أهمية بالغة لحركة الناقلات النفطية والتجارية، وبلغت خطورة هذه التحديات ذروتها بتعمد ضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية بهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعار النفط عالمياً.

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ونبه رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى خطورة هذه الاعتداءات المُدانة في منطقة محورية وشديدة الأهمية لاستقرار النظام العالمي، والتي قد تجر المنطقة بل والعالم لعواقب وخيمة لا يُحمد نتائجها. وهذا يُمثل تحدياً كبيراً واختباراً حقيقياً للنظام الدولي، يتطلب موقفاً حازماً وتحركاً عاجلاً للتصدي لهذا التصعيد الخطير في منطقة الخليج العربي.

كما أكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام الاتحاد البرلماني الدولي إن أكبر التحديات التي تواجه أمن واستقرار العالم العربي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والتصدي لاطماع الدول الإقليمية في التوسع في العالم العربي والتدخل في شؤونه الداخلية، وجدد الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة إلزام قوة الاحتلال "إسرائيل" بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.