كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لأسوأ هجوم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي الأسوأ على الإطلاق في البلاد والذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص ، قامت السلطات اليوم الإثنين بتشديد الإجراءات الأمنية في الصومال.

ففي 14 أكتوبر 2017، قام إرهابيون من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة بتفجير شاحنتين مفخختين في العاصمة مقديشو ودمروا فندقًا وجرحوا أيضًا نحو 300 شخص.

في الذكرى السنوية، ظلت الطرق المزدحمة في مقديشو والأماكن التجارية مغلقة بينما كان الناس يتظاهرون في موقع القصف إحياءاً لذكرى أحبائهم وحزنهم.

وقد أخبر أحمد أبشير محمد وكالة الأناضول "شكر كل من جاء لمساعدتنا لقد فقدت والدتي التي كانت طبيبة".

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وبمناسبة الذكرى، أكد جيمس سوان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال دعم الأمم المتحدة للدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وعلى الرغم من هذه الأعمال الإرهابية التي لا معنى لها، واصلت مقديشو وبقية البلد طريقها نحو السلام والازدهار. ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جميع الصوماليين في هذه الرحلة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، الذي افتتح مركزًا جديدًا للاستجابة لحالات الطوارئ في الذكرى، إن الإطلاق "سيعزز استعدادنا الوطني لمواجهة الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان".

وفي بيان قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد: "منذ ذلك اليوم اتخذت حكومتنا خطوات ضخمة في ضمان سلامة شعبنا".