الإعلامية كوثر بودراجة تعود إلى الغناء بعد غياب دام حوالي 12سنة – صورة

أعلنت كوثر بودراجة، الإعلامية، والفنانة، التي غابت عن الساحة الفنية لأكثر من عقد من الزمن، اقتراب عودتها إلى الغناء، عبر تحضير أغنية تصدر، قريبا.
وكشفت بودراجة عودتها إلى الساحة الفنية، بنشرها صورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، رفقة الفنان نبيل الخالدي، وعلقت عليها “في الأستوديو مع نبيل الخالدي بعد 12 سنة قريبا”.
وكانت بداية شهرة كوثر بودراجة في ميدان الغناء، بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي مغرب”، قبل أن تنتقل إلى مجال الإعلام، وشاركت عقب شهرتها كإعلامية على قناة “نسمة” التونسية في برنامج المواهب الاعلامية “مذيع العرب”.
وتنشط كوثر بودراجة في مجال عروض الأزياء، كذلك، لكنها ابتعدت، أخيرا، عن الأضواء بانشغالها بمولودها، الذي أنجبته حديثا.
وعلى صعيد آخر، لاحقت كوثر بودراجة، أخيرا، شائعات بخصوص زواجها سابقا بشكل سري من المرشح، الذي انهزم في الدور الأخير للانتخابات التونسية، نبيل القروي.
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