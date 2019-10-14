الملك يهنئ قيس سعيد.. سنعمل سويا لترسيخ تعاون البلدين

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية . ومما جاء في هذه البرقية ” يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية ، أن أتوجه لفخامتكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية”. وأضاف الملك “وإنني لأشيد بنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي الذي بقدر ما يؤكد التزام الشعب التونسي الراسخ بمواصلة مساره الموفق نحو إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات ، يعكس تلكم الثقة الغالية التي أولاكم إياها ، تقديرا منه لما توسمه فيكم من غيرة وطنية صادقة وحرص شديد على خدمة مصالحه العليا “. وأكد الملك ، بهذه المناسبة، للسيد قيس سعيد عزمه القوي ”على العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى الروابط الأخوية المتينة التي تجمع شعبينا الشقيقين ، بما يستجيب لتطلعاتهما إلى المزيد من التضامن والتكامل والتنمية المشتركة “.

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