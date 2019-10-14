سر استوزار محمد أمكراز

لم تعتمد الأمانة العامة للبيجيدي على نتائج انتخابات لجنة الاستوزار، التي شكلها الحزب منذ 2011، من أجل اختيار الوزراء الجدد في الحكومة المعدلة.

فاسم محمد أمكراز، الذي عين وزيرا للتشغيل، لم يكن واردا ضمن ترتيب الأسماء التي وضعتها لجنة الاستوزار، بل إن الأمانة العامة هي التي صادقت على اقتراحه.

وقال مصدر من قيادة الحزب إن الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، كشف، في لقاء للأمانة العامة، لحسم مقترحات الحزب للاستوزار، طلبا تلقاه من الملك.

وقال العثماني لأعضاء الأمانة العامة إن الملك طلب منه أن يقدم اسما من شباب الحزب للاستوزار في الحكومة للجديدة. قال العثماني لقيادة الحزب إن الملك طلب منه اسما شابا من شباب الحزب.