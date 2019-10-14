البطولة العربية للمواي طاي.. المنتخب الوطني يعود باللقب من الإمارات

توج المنتخب الوطني بالبطولة العربية لرياضة المواي طاي، التي احتضنتها أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 9و14 أكتوبر الجاري.

وحلت العناصر الوطنية في المركز الأول، بعد حصدها لأربع ميداليات ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزية واحدة، بينما جاءت الإمارات في مركز الوصافة، وأنهت مصر البطولة في الرتبة الرابعة.

وتوزعت ذهبيات المنتخب الوطني، بين كل من بالحرشة أميمة في وزن أقل من 54 كلغ، وسفيان مرزاق في وزن أقل من 75 كلغ، ثم حمزة رشيد في وزن أقل من 63.5 كلغ، وأنس الهيباوي وزن أقل من 60 كلغ.

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أما الفضيات، فكانت من نصيب أبو الوفاء أحمد وزن أقل من 67 كلغ، وعبد العالي الزاهدي، ثم أيوب خايا وزن أقل من 57 كلغ، بينما فازت كوثر مدان عن وزن أقل من 60 كلغ بالميدالية البرونزية.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة المنتخب الوطني أفضل فريق، والمدرب الوطني لحسن واسو أفضل مدرب، بالإضافة لاختيار بالحرشة أفضل لاعبة.

يذكر أن البطولة العربية، شهدت مشاركة أكثر من 120 لاعب ولاعبة، من 16 دولة عرببة، وهي بالإضافة للمغرب، السعودية، والكويت، وسوريا، والبحرين، وفلسطين، ثم اليمن، وليبيا، والسودان، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والأردن، ثم العراق، ومصر، والإمارات البلد المنظم.