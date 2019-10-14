غزة: العثور على جثة امرأة مدفونة قرب منزلها 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر، مساء الإثنين، على جثة امرأة في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجاء في التفاصيل أن المرأة التي عُثِر على جثّتها، كانت قد اختفت آثارها منذ 28 يوما.

وأفادت مصادر طبية، بأن جثة مواطنة متحللة تبلغ من العمر 30 عاما تم انتشالها من داخل حفرة دفنت فيها قرب منزلها.

بدوره، قال الناطق باسم الشرطة، أيمن البطنيجي: "إنه تم العثور على جثة المواطنة (إ.ن) مختفية منذ شهر تقريبا، مدفونة في بيتها"، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول ظروف اختفاء الضحية، أو عن دفنها.