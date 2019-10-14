القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر، مساء الإثنين، على جثة امرأة في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وجاء في التفاصيل أن المرأة التي عُثِر على جثّتها، كانت قد اختفت آثارها منذ 28 يوما.
وأفادت مصادر طبية، بأن جثة مواطنة متحللة تبلغ من العمر 30 عاما تم انتشالها من داخل حفرة دفنت فيها قرب منزلها.
بدوره، قال الناطق باسم الشرطة، أيمن البطنيجي: "إنه تم العثور على جثة المواطنة (إ.ن) مختفية منذ شهر تقريبا، مدفونة في بيتها"، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.
ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول ظروف اختفاء الضحية، أو عن دفنها.
كانت هذه تفاصيل خبر غزة: العثور على جثة امرأة مدفونة قرب منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.