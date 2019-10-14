شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أحرار أبين يجوبون شوارع المدينة احتفاء بذكرى 14 أكتوبر والان مع التفاصيل

نظم المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المحفد محافظة أبين، اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة إبتهاجاً وإحتفالاً بالذكرى الـ56 لثورة الــ14 من اكتوبر المجيدة.

وجاب المتظاهرون الشارع العام بمدينة المحفد مرددين الهتافات الثورية التحررية إبتهاجاً بثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة وسط حضور جميع شرائح المجتمع المحفدي وفي مقدمتهم قيادة وأعضاء المجلس الإنتقالي بالمديرية وسط إجراءآت أمنية مشددة نفذتها قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني بالمحفد.

Advertisements

والقيت في المسيرة كلمات اكدت على ان المقاومة الجنوبية بمديرية المحفد لن تغرّد خارج السرب الجنوبي وسيتم التصدي ببساله لقوات الإخوان ومليشيات الاصلاح الغازية وبرغم الإمكانيات المحدودة لأبطال المقاومة الجنوبية إلا ان المعنويات عالية في تصديهم للقوات الاخوانية

وثمّنت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمحفد ثبات وصمود المقاومة الجنوبية وقوات الحزام الأمني بالمديرية في تصديها للقوات الأخوانية القادمة من محافظتي شبوة ومأرب بإتجاه مدينة شقرة والتي تتعرض للكمائن المحكمة من قبل أبطال المقاومة الجنوبية بالمحفد.