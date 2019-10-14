الرئيس الأمريكي: قرار سحب قواتنا من سوريا جاء بعد هزيمة داعش بالكامل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن قرار سحب القوات من سوريا جاء بعد هزيمة داعش بالكامل، وأنه لا داعي لوجودها الآن.

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أنه لا مشكلة مع أي دولة تريد حماية الأكراد من الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا، سواء كانت روسيا أو الصين.

وتابع: "فاليدافع الأكراد والحكومة السورية عن أراضيهم ويتصدون للهجوم التركي".

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وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهته أكد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي من البيت الأبيض، لاحقاً، أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع، الإثنين، لتقييم هذا الملف.

وأضاف: "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا".

ولفت إلى أن "الوضع معقد"، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.