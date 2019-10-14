جو بايدن: سحب القوات الأمريكية من سوريا "كارثة"

انتقد جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة عام 2020، الإثنين، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السماح لتركيا بمهاجمة الأكراد عن طريق سحب القوات الأمريكية الموجودة في شمال سوريا، واصفاً القرار بـ"المخجل".

واعتبر بايدن في تصريحات لإذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية من ولاية "أيوا" الأمريكية أن القرار الأمريكي "كارثة مطلقه"، واصفاً ما فعله ترامب بـأنه "عار ومخجل".

وقال بايدن: "إن ما سيحدث هو أن هؤلاء الرجال والنساء من الأكراد سيجدون أنفسهم وحدهم"، مضيفاً: "يا إلهي، ما الذي يفعله هذا الرجل (دونالد ترامب)؟ إنه لأمر مخزٍ ومخجل ما يفعله".

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن بايدن هو شخصية ديمقراطية، منافس لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

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وأوضحت أن الرئيس الأمريكي قرر سحب ألف جندي إضافي لا يزالون في الشمال السوري بعد أسبوع واحد فقط من إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت حتى الآن إلى جانب الأكراد لقتال تنظيم داعش الإرهابي.





ووفقاً للإذاعة الفرنسية فإنه "من الواضح أن المجال أصبح مفتوحاً أمام الأتراك لغزو سوريا والسيطرة على المشهد"، موضحة أن "إدارة ترامب الآن تحاول إعادة كتابة القصة بقول إن أردوغان خدعه".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت تركيا إطلاق عملية عسكرية لقواتها في شمال سوريا، وهو ما قوبل بتنديد دولي وعربي.

وارتفع عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم إلى 207 قتلى، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.