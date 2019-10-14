فرنسا: العدوان التركي يقوض 5 سنوات من قتال "داعش"

اعتبر وزير الخارجية الفرنسية، جون إيف لودريان، أن العدوان التركي على الأكراد في شمالي سوريا قوض 5 سنوات من القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال لودريان، خلال مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن " التدخل التركي في شمالي سوريا خطير جدا،لأن هذه العملية تقوض خمس سنوات من القتال ضد داعش".

وأضاف لودريان إن "داعش" لم يمت ولم يختف مسلحيه، وهم في المخيمات والسجون أو اختبأوا وينتظرون الفرصة لاستئناف القتال".

ودلل على ذلك قائلاً:" هذا الأمر شاهدناه مره أخرى في الأسبوع الماضي بتفجير انتحاري في الرقة، وهي مدينة رمزية للعمل الإرهابي لداعش، فالرقة هي المكان الذي بدأت فيه، الأوامر التي أدت لهجمات 2015 في فرنسا".

وأوضح الوزير الفرنسي، أن الهجوم التركي يخاطر بالتشكيك في كل ما تم التوصل إليه بالفعل في قتال التنظيم الإرهابي.

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وتابع إن التدخل التركي سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد المشردين واللاجئين، مما يسبب مزيدا من المعاناة والوفاة بين المدنيين الموجودين في المنطقة الذي يقدر عددهم بنحو 700 ألف مدني".

وأشار لودريان إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت شريكه في مكافحة "داعش" يتم إضعافهم بمواجهة الأتراك.

وأكد الوزير الفرنسي أن تركيا نفسها كانت ضحية هجمات إرهابية، بلغ حوالي 35 هجوم نفذه تنظيم داعش على أراضيها وتبناها.

وكانت مصادر فرنسية، أكدت في وقتِ سابق، أن باريس قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من التحالف ضد تنظيم "داعش" في شمالي سوريا، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية.

وتساهم باريس بنحو ألف جندي في التحالف بسوريا والعراق، وتقول مصادر عسكرية إن من بين هؤلاء نحو 200 من عناصر القوات الخاصة في شمالي سوريا.