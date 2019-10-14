الان تتابع مسلحون يقتلون 14 شرطيا في هجوم بولاية ميتشواكان في المكسيك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قتل مسلحون نحو 14 شرطيا في هجوم بولاية ميتشواكان في المكسيك.
ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البيرطانية بي بي سي، نقلا عن مصادر، فإن مسلحين مجهولين قتلوا أكثر من 14 شرطيا في هجوم بولاية ميتشواكان بالمكسيك.
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