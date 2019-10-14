الان تتابع رسمياً.. إعلان فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 72% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس فوز قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بعد الحصول على 72% من الأصوات. وذكرت أن الهيئة العليا أن نبيل القروي حصل على 27.29% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

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