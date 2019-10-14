توقيع اتفاقية بين موسكو والرياض لإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية

أعلن رئيس ​وكالة الفضاء الروسية​ "روسكوسموس" دميتري روغوزين أن الوكالة أبرمت اتفاقا مع وكالة الفضاء ​السعودية​، في إطار زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​الرياض​، يتضمن إمكانية إطلاق ​رائد فضاء​ سعودي إلى ​محطة الفضاء الدولية​.

واوضح روغوزين لـ"سبوتنيك" ان "وثيقة التعاون الشامل بين وكالتي الفضاء الروسية والسعودية، تنص بما في ذلك وعلى إمكانية إعداد وإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية".

هذا وكانت ​موسكو​ والرياض، قد بحثتا في 15 تموز، مسألة إرسال رائد فضاء سعودي، في رحلة قصيرة، إلى الفضاء.

وظهرت معلومات حول احتمال رحلة ممثل السعودية إلى الفضاء، في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى ​روسيا​، والتي زار خلالها مركز توجيه التحليقات إلى الفضاء والتقى رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين.