اشار وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​لدى عودته إلى ​مجلس الوزراء​ بعد الاعتصام الذي دعا اليه ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ رفضا للازمة المعيشية، الى ان ما قاله في ​ساحة الشهداء​ يشكل 10 بالمئة مما قاله في جلسة مجلس الوزراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور لدى عودته إلى مجلس الوزراء: ما قلته في ساحة الشهداء يشكل ١٠% مما قلته في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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