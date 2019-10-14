حمادة: نحن مع عودة النازحين جميعهم الى ديارهم لكننا ضد مجزرة جديدة يرعاها لبنان مع وزير خارجيته

أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​مروان حمادة​، في تصريح تلزيوني، "أننا مع عودة ​النازحين​ جميعهم الى ديارهم لكننا لسنا مع مجزرة جديدة يرعاها ​لبنان​ مع وزير خارجيته واذا بقي ​جبران باسيل​ في ​سوريا​ مع النازحين سيشعر لبنان بالراحة"، مشيرًا الى أنه "قبل أن يعود معلمه الى لبنان عقدوا في ​باريس​ اتفاقًا مع سوريا ومن أخرج ​النظام السوري​ وجيشه من لبنان هي دماء رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ و​ثورة الأرز​ التي لم يكون فيها، لا باسيل ولا مؤامرات معلمه ​رئيس الجمهورية​ عمّه".

ولفت حمادة الى "أننا في كل مرة نضع آمالنا ونرسل وفودًا ونعقد اتفاقات تحت رعاية صاحب العهد القوي ولا يبقى منها شيء"، موضحًا أن "الطاولة انقلبت عليه خلال السنوات الثلاثة. أنا أول شخص قال إن العهد فاشل وقد فشل فعلًا".