اصابة شخص بحادث دراجة نارية في السوق التجاري مقابل السرايا في النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن "حادث ​دراجة نارية​ في السوق التجاري مقابل السرايا أدى الى إصابة متوسطة، عملت فرقة من اسعاف النبطية على اسعاف المصاب ونقله الى ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​".

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