LBC: القاضي ابراهيم سيدعو الجراح وشقير للاستماع اليهما فيما يتعلق بالانفاق وأوجيرو

علمت قناة "LBC" أنه "في ملف ​الاتصالات​ المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ سيدعو الوزير السابق ​جمال الجراح​ ووزير الاتصالات الحالي ​محمد شقير​ للاستماع اليهما فيما يتعلق بالانفاق و​أوجيرو​، وتأمل أن يلبيا دعوة القاضي ابراهيم".

ولفتت المصادر الى أن "معالجة الخلل بملف الاتصالات أولوية لدى ​رئيس الجمهورية​".

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