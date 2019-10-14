ادعت المحامي العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضي نازك الخطيب على نقيب الاطباء السابق ​جورج أفتيموس​ بجرم التهديد والقدح والذم بموجب المواد: 578 و582 و584 من قانون العقوبات، في الشكوى المقامة ضده من فوزي مشلب والد الطفلة صوفي واحالته امام القاضي المنفرد الجزائي في ​بعبدا​ لمحاكمته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء على نقيب اطباء سابق بجرم التهديد والقدح والذم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.