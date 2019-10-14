حاصباني: الوضع المالي والاقتصادي أهم من استخدام النازحين السوريين كشماعة

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، بعد جلسة الحكومة، "أننا سجلنا بعض النقاط حول زيارة وزير الخارجية والمغترين جبران باسيل الى سوريا لكننا نعتبر أن الوضع المالي والاقتصادي أهم من استخدام النازحين السوريين كشماعة"، مشيرًا الى أن "رفع السقف خارج الإجماع العربي والبيان الوزاري يمكن أن يعرض لبنان الى عقوبات".
ولفت حاصباني الى أن "النظام السوري يعرف تمامًا ما يجب فعله لعودة النازحين السوريين وليس بحاجة لأحد كي يقول له ما هي الخطوات المطلوبة".
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