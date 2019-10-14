حاصباني: الوضع المالي والاقتصادي أهم من استخدام النازحين السوريين كشماعة

أكّد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​، بعد جلسة الحكومة، "أننا سجلنا بعض النقاط حول زيارة وزير الخارجية والمغترين ​جبران باسيل​ الى ​سوريا​ لكننا نعتبر أن ​الوضع المالي​ والاقتصادي أهم من استخدام ​النازحين السوريين​ كشماعة"، مشيرًا الى أن "رفع السقف خارج الإجماع العربي و​البيان الوزاري​ يمكن أن يعرض ​لبنان​ الى ​عقوبات​".

ولفت حاصباني الى أن "​النظام السوري​ يعرف تمامًا ما يجب فعله لعودة النازحين السوريين وليس بحاجة لأحد كي يقول له ما هي الخطوات المطلوبة".

