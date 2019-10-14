تدابير سير داخل نفق سليم سلام الثلاثاء والاربعاء ليلا لتنظيف الجدران

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتكليف من قبل بلدية بيروت بإجراء أعمال غسيل وتنظيف للجدران داخل نفق سليم سلام، وان هذه الاعمال ستؤدي إلى قطع السير وتحويله إلى الطرقات من فوق النفق على المسلكين الشرقي والغربي وستبدأ الأشغال من المسلك الشرقي يوم الثلاثاء بتاريخ 15/10/2019 اعتبارا من الساعة 21،00 ولحين الإنتهاء من فجر اليوم التالي وسيباشر بالأعمال على المسلك الغربي يوم الأربعاء بتاريخ 16/10/2019 اعتبارا من الساعة 21،00 ولحين الإنتهاء من فجر اليوم التالي".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام".
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