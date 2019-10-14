جريح سوري بطعنة سكين في شتورة

ادخل الى مستشفى المياس في شتوره السوري يونس ع جراء اصابته بطعنة سكين من قبل محمد عمر م. ع. في كتفه الأيسر، بسبب خلاف فردي، وفتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث.
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