بوتين: التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط

اعتبر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال جلسة مباحثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن "​السعودية​ تلعب دورًا محوريًا في ​مجموعة العشرين​"، مشيرًا الى "أنني فخور بزيارة السعودية مجددا. ​روسيا​ تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاما".

ولفت الى أن "التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في ​الشرق الأوسط​"، موضحًا أن "التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي".