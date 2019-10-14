بوتين: التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جلسة مباحثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن "السعودية تلعب دورًا محوريًا في مجموعة العشرين"، مشيرًا الى "أنني فخور بزيارة السعودية مجددا. روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاما".
ولفت الى أن "التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط"، موضحًا أن "التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي".
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