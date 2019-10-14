اعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها دعت الكونغرس لإصدار قرارا لإلغاء قرار رئيسها دونالد ترامب حول الانسحاب من شمال شرق سوريا.
واشارت بيلوسي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انها "تشعر بالسعادة بعد محادثتها مع السناتور ليندسي غراهام، هذا الصباح"، اضافت "يجب أن نتخذ قرارا من كلا الحزبين، لإلغاء قرار ترامب الخطير بشأن الانسحاب من سوريا". وتابعت: "الخطوة التالية، يجب أن تشمل فرض عقوبات على تركيا بسبب العملية العسكرية، التي تقوم بها في سوريا".
وأضافت: "أصبحنا في وضع يجب أن نتعامل معه بفرض عقوبات أقوى على تركيا من تلك التي يفرضها البيت الأبيض، بعدما منح الرئيس دونالد ترامب ضواء أخضرا للأتراك للقيام بعملية عسكرية في سوريا وإطلاق العنان لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي تدعو الكونغرس لإلغاء قرار ترامب حول الانسحاب من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.