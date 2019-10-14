بيلوسي تدعو الكونغرس لإلغاء قرار ترامب حول الانسحاب من سوريا

اعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ إنها دعت ​الكونغرس​ لإصدار قرارا لإلغاء قرار رئيسها ​دونالد ترامب​ حول الانسحاب من شمال شرق ​سوريا​.

واشارت بيلوسي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انها "تشعر بالسعادة بعد محادثتها مع السناتور ​ليندسي غراهام​، هذا الصباح"، اضافت "يجب أن نتخذ قرارا من كلا الحزبين، لإلغاء قرار ترامب الخطير بشأن الانسحاب من سوريا". وتابعت: "الخطوة التالية، يجب أن تشمل فرض ​عقوبات​ على ​تركيا​ بسبب العملية العسكرية، التي تقوم بها في سوريا".

وأضافت: "أصبحنا في وضع يجب أن نتعامل معه بفرض عقوبات أقوى على تركيا من تلك التي يفرضها ​البيت الأبيض​، بعدما منح الرئيس دونالد ترامب ضواء أخضرا للأتراك للقيام بعملية عسكرية في سوريا وإطلاق العنان ل​تنظيم داعش الإرهابي​ في سوريا".