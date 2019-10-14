شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: مصر لن تقبل نموذجا ديمقراطيا عابرا للقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الديمقراطية وممارستها تختلف من دولة لأخرى، ولا بد من الوقوف على من هم أعداء الديمقراطية ومن يريدون تصدير الديمقراطية.

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جاء ذلك خلال الصالون السياسي الثانى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، والذى يعقد على مدار جلستين، الأولى تحت عنوان "الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية تتحدث عن "الموظفة: تفعيل دور رعاية الأطفال فى مقرات العمل".

وأضاف عبد العال أن فكرة الحوار والديمقراطية دون تحديد أى نموذج نريد تطبيقه على أرض الواقع يتناسب مع مفرداتنا، مشيرا إلى أن هناك جماعة أرادت فى فترة من الفترات اختطاف الوطن، مؤكدا أن مصر لن تقبل بنموذج ديمقراطى عابر القارات، ولكن نحن من نصنع ديمقراطيتنا التى تهدف للحفاظ على مصلحة الشعب المصرى.